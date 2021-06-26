نسبة التنفيذ 60%.. مسؤولو الإسكان يتفقدون شقق "سكن لكل المصريين" بمدينة العبور الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجولة سير الأعمال بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل بمدينة العبور الجديدة، يرافقها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد على، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروع، وذلك في ضوء توجيهات القياده السياسية بالاهتمام بالمشروعات القومية بكافه المدن الجديدة.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، الوحدات السكنية بالحيين الـ13 والـ14 الواقعين على الطريق الدائري الأوسطي بالمدينة، للوقوف على نسب التنفيذ، حيث يضم الحيين 13 و14، 806 عمارات بإجمالي 19344 وحدة سكنية بمتوسط نسبة تنفيذ 60 % لجميع العمارات بتكلفة استثماريه 5 مليارات جنيه.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم البدء في تنفيذ هذه الوحدات في يونيو 2020، وجارٍ تنفيذ اعمال الهيكل والتشطيبات ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات في العام المقبل.

وأكدت مي عبدالحميد، ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، وتسليمها للحاجزين، مشددة على الاهتمام بجودة التشطيبات وأعمال المرافق.

من جانبه، أضاف المهندس أحمد على أنه تم طرح وجارٍ تنفيذ عدد من الخدمات الحيوية للسكان، مثل المولات التجارية والحضانات والمدارس والمراكز الطبية والخدمات العامة، حتى يتسلم المواطن وحدته كاملة المرافق والخدمات.