بقيمة 27 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي لتصنيع وترويج مخدر الهيروين والحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في تصنيع وترويج مخدر الهيروين، وبحوزتهم 52 كيلو جرام من مخدر الهيروين و15 كيلو جرام من مخدر الحشيش، تقدر بحوالي 27 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع مخدر الهيروين وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية، حيث ضم التشكيل (5 عناصر إجرامية، مقيمين بنطاق محافظات "الإسماعيلية، الشرقية، القاهرة") .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتي أمن القاهرة والإسماعيلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم، وبحيازتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت (50 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين معدة للترويج وزنت 2 كيلو جرام)، و150 طربة من مخدر الحشيش وكمية مجزئة من ذات المخدر وزنت أكثر من 15 كيلو جرام .

كمية من مخدر الآيس، وكمية من المواد معدة للخلط مع مخدر الهيروين، والأدوات والآلات المستخدمة في عملية الخلط والتعبئة، ومبالغ مالية، و6 سيارات، و9 هواتف محمولة .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (27٫000٫000 – سبعة وعشرون مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.