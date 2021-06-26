الذراع الأيمن لـ "هشام عشماوي" للمحكمة: هربت من السجون يوم جمعة الغضب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك المرحل مع الإرهابي هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وسألت المحكمة المتهم ودفاعه على موافقته لاستجوابه، فوافق على ذلك، ووجهت له المحكمة في بداية حديثها "هناك أمور حدثت لعددا من الناس، وكل شخص حين يقوم بسرد ما حدث له يسرده من خلال ظروفه وموقفه" وطلبت منه المحكمة الرد بما حدث له.

وسألاته المحكمة كيف هربت من السجن عام 2011، ورد المتهم "في أحداث 28 يناير 2011، أتفتح علينا السجن معرفش أيه اللي صحل، فخرجت مع الناس اللي خرجت، وحينها كان معايا كل المساجين اللي كانت في السجن، ودي ناس كتير معرفش منهم حد".

وسألته المحكمة متى تم القبض عليك للمرة الأولى، رد المتهم "من عام 2009 حتى أحداث الثورة، وكانت المرة الأولى التي يتم القبض فيها على".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وخلال الجلسة السابقة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين في تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوي وعمر رفاعي سرور وعماد الدين عبد الحميد.