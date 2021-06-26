النيابة تقدم تقرير الطب الشرعي الخاص بالذراع الأيمن لـ "هشام عشماوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك، المرحل مع الإرهابي هشام العشماوي من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهم بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام عشماوي.

وقدمت النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمتهم، ثابت به "أنه بتوقيع الكشف الطبي على المتهم بهاء كشك تبين به الإصابات - أثارات التئام تامة التكوين تقع بيمين فقرة الرأس بطول سم، وتلونات بلون داكن عن لون الجلد تقع بمقدمة ووحشية الساق اليمنى أبعادها حوالي 1 * 1 سم، و 2 * 1 سم، وتلون بلون داكن عن لون الجلد يقع بمقدم الساعد الأيمن ابعاده 4 * 2 سم، والرأي أنه قد تبين من الكشف على المتهم أن المعالم الأصلية لإصاباته قد تغيرت بما طرأ عليها من تطورات التئامية ومضي الوقت مما يتعذر تحديد طبيعتها أو سببها أو تاريخ حدوثها".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وخلال الجلسة السابقة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين في تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوي وعمر رفاعي سرور وعماد الدين عبد الحميد.