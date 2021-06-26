شرطة التموين: ضبط 1537 قضية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1537 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاء أبرزها ضبط (2,62 طن أسماك مملحة ومدخنة "فسيخ - رنجة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة داخل (محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة القاهرة).

وضبط (2,05 طن "مقطعات دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" - بمحافظة القاهرة).

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.