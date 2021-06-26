حاول إنقاذها فرحلا سويا.. كواليس غرق طالب الهندسة وشقيقته في نهر النيل بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة طالب جامعي وشقيقته الصغرى بعد غرقهما بنهر النيل بمركز منشأة القناطر، شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريقين بنطاق كفر حجازي.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين.

فرقة الإنقاذ النهري المتمركزة بمنشأة القناطر تمكنت من انتشال جثتي يحيى زكريا ٢٢ سنة طالب بكلية الهندسة، يرتدي تيشيرت أبيض، وشقيقته "مريم" ١٣ سنة، ترتدي تيشيرت رصاصي وبنطال أسود.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى أنه أثناء استحمام ،"مريم" بنهر النيل هربا من حرارة الجو، جرفها التيار فهرع شقيقها لإنقاذها ليلقى حتفه رفقتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.