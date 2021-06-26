بزعم استثمارها.. ضبط شخص استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 3 مواطنين بمحافظة الدقهلية يفيد بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة، وتبين قيام (صاحب مكتب استيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية – له معلومات جنائية)، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانـون.

وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت (3,200,000 – ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.