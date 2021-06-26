تأجيل نظر جنحة جديدة ضد تامر أمين بسبب إهانة أهالي الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، دعوى جديدة ضد الإعلامي تامر أمين بتهمة إهانة أهالي الصعيد؛ لعدم إدراج الدعوى في رول المحكمة.

وأوضحت الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي سليمان على أن الإعلامي تامر أمين سب وقذف أهالي الصعيد طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات، كما طالبت الجنحة بتعويض مدني مؤقت قدره 10001 جنيه.

وأوضحت الجنحة أن الإعلامي سب أهالي الصعيد عبر برنامجه على إحدى القنوات، وعليه تم التقدم بالجنحة المباشرة ضده، وتم تحديد جلسة السبت المقبل 26 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المدعى عليه.