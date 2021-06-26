أثناء اللهو.. الأمن العام يكشف غموض العثور على جثة طفل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفل، وتبين بان طفلة جاره وراء ارتكاب الواقعة أثناء اللهو بالشرقية.

تلقى مركز بلبيس بأمن الشرقية بلاغا بالعثور على جثة طفل أعلي سطح عقار بعزبة بدائرة المركز وما تبين من أن الجثة للطفل عامان و4 شهور مغطي ببطانية ومُلقي عليه مجموعة من الملابس القديمة أعلي سطح عقار منزل مكون من طابق أرضي ملك 65سنة مزارع .

و أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كريمة مالك العقار الطفلة 11 سنة .

وقررت الطفلة أن منزلها مواجه لمنزل الطفل المتوفـي وصباح 23 الجاري قامت بالنداء عليه للهو سوياً، واصطحابه لأعلي سطح العقار محل العثور علي الجثة (ملك والدها) وأثناء لهوهما قامت بوضع كمية من الملابس والمفروشات المتواجدة بالسطح علي الطفل المتوفـي فوجدته قد فارق الحياة، عقب ذلك أخبرت والدتها .

وبسؤال والدتها 45 سنة ربة منزل قررت ذات أقوال كريمتها وعلمها بوجود الطفل أعلي المنزل وقامت بإخبار زوجها، بسؤال زوجها والد الطفلة المتهمة قرر علمه بالواقعة وخشيته من الإفصاح والإبلاغ خوفاً من بطش أهلية الطفل.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.