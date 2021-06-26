تخفيضات تصل لـ40%.. إطلاق المرحلة الـ18 من "مبادرة كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية أن يكون موعد بدء إطلاق المرحلة الثامنة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % يوم الاثنين، بالتنسيق مع أكبر السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021 م؛ واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تُلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

وقامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثامنة عشرة من مبادرة ( كلنا واحد) لمدة عشرون يوماً اعتبارا من يوم الإثنين 28/6/2021 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، بالتنسيق مع عدد 19 من السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان – هايبر وان – سبينيس - كارفور – أولاد رجب –عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى - هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة - كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله) بإجمالي 755 فرع على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع (الأضاحي الحية بكافة أنواعها)، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

من جانبها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

وتم التنسيق مع كل السلاسل التجارية لاتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.