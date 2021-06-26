شكرا لقرائتكم خبر عن لجذب السياحة .. رئيس مدينة سيوة يتابع تجهيز مقر فرع مكتبة مصر العامة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم السبت، أعمال تجهيز فرع مكتبة مصر العامة بمبنى مركز توثيق التراث بحديقة مجلس مدينة سيوة موجهاً بسرعه الانتهاء من الأعمال بالتوقيتات المحددة مع الحفاظ على الشكل الملائم لطبيعة الواحة البيئية،

وأكدرئيس مركز ومدينة سيوة أن مكتبة سيوة ستساهم بشكل كبير في زيادة الوعي الثقافي والفكري للمجتمع السيوي، كما ستعمل على جذب السائحين من شتى أنحاء الوطن والعالم.

رافق رئيس المدينة خلال الجولة التفقدية محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، والمهندس رامز عزمي عن شركة نوعية البيئة، ورؤساء القرى.