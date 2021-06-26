شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية: خطة طموحة للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات لتحويلها لـ«جامعة ذكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن خطة الجامعة للتحول الرقمي في العام الدراسي القادم 2022، مشيراً ان الجامعة وضعت خطة طموحة للتحول إلى جامعة ذكية متكاملة من كافة النواحي التعليمية والتطبيقية القائمة على التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي.

وأكد في تصريحات السبت، أن الجامعة كانت سباقة في إنشاء وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بُعد، حيث شملت الخطة تحويل تلك الوحدات إلى مراكز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بُعد، وتكون مهمتها هي التعامل مع كافة كليات الجامعة لتحويل المحتويات التعليمية إلى صورة رقمية وفقاً لخطة زمنية محددة تبدأ من العام الدراسي القادم 2021/2022، بكافة المقررات بكليات الجامعة.

وشدد على أن جامعة الإسكندرية تعمل على التحديث والتغيير لمواكبة التطور السريع عالمياً لوضع جامعة الإسكندرية في مكانتها التي تستحقها على الصعيد الدولي، وفقًا لمتطلبات عصر الثورة التكنولوجية الذي نعيشه حالياً ووضع خطة زمنية للتحول إلى جامعة ذكية على المستوى التعليمي والإداري باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات لتطوير التعليم الجامعي بشتى جوانبه، حيث تم تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وزيادة السرعة، وإضافة شبكة لاسلكية للإنترنت وتعديل معظم اللوائح لتتلائم مع نظام التعليم الإلكتروني، من خلال تعديل لوائح كليات الجامعة ومعاهدها في نظم الدراسة والإمتحانات لتصبح بنظام التعليم الإلكتروني في التدريس والامتحانات.

لفت إلى أنه تم إقرار شهادة «أساسيات التحول الرقمي»، لتكون شرطاً لمنح طلاب الدراسات العليا درجاتهم، بديلاً عن شهادة الـ ICDL، موضحاً أن ذلك يأتي تفعيلا لقرار المجلس الأعلي للجامعات، باعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطاً لمنح أي شهادة من شهادات الدراسات العليا (دبلومة – ماجستير – دكتوراة) للدارسين المسجلين، إعتباراً من سبتمبر 2020، وأضاف أن جامعة الإسكندرية هي أول جامعة حكومية تحولت الدراسة بها إلى نظام الساعات المعتمدة بالكامل، وتشهد تطورا في سياسات العملية التعليمية وطرق التدريس الحديثة من خلال إنشاء مركز القياس والتقويم ووحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد، كما تعمل الجامعة على تطوير البرامج الدراسية وتحديثها بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة، كما أعلن عن قيام الجامعة في الوقت الحالى بإنشاء امتداد لجامعة الاسكندرية بمجمع جديد ذكى.