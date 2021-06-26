شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالمنيا، غدا الاحد، فتح باب التظلمات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية .

وقال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة تعليم المنيا، إلى أن تنسيق الالتحاق بمرحلة الثانوي العام لم يحدد بعد، فمازالت مرحلة حصر النسبة والنتيجة الخطية، وبعدها يعلن التنسيق حسب المجموع للطلاب.

وقال الرشيدى أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الطالب، وأن الحصر النهائي للنسب والدرجات الحاصل عليها الطالب هي التي تحدد أعمال التنسيق بالعرض على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

واعتمد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.