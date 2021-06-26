شكرا لقرائتكم خبر عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات WE في تحصيل فواتير التليفون الارضي عن الفترة من إبريل وحتى يونيو 2021 في موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي والتى تقوم بإصدارها مع دقات الساعات الأولي من صباح يوم 15 يوليو المقبل، وتبدأ الشركة في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لمدة شهر ينتهى يوم 14 أغسطس المقبل.

ويمكن التأكد من سداد فاتورة التليفون الأرضي السابقة عن شهر إبريل عبر موقع الشركة، وستظهر للعملاء غير المسددين للفاتورة الفواتير المستحقة عليهم، أن العملاء المسددين حتى فاتورة إبريل فستظهر رسالة: «لا توجد فواتير مستحقة».

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون فور صدورها عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات 140 من التليفون الأرضي.

وتستطيع أيضًا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق إدخال رقم التليفون وكود المحافظة من خلال الضغط على رابط فاتورة التليفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي ؟

حددت الشركة المصرية للاتصالات WE طرق عديدة يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي، تصل إلي 12 طريقة معتمدة من جانب الشركة المصرية للاتصالات، ويمكن دفع فاتورة التليفون المنزلي عبر تلك الطرق وهي: السنترالات التى تتبع الشركة المصرية للاتصالات WE، الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE، ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB ، مكاتب البريد، خدمة فودافون كاش، خدمة سداد، خدمة أمان، خدمة خدماتي، عبر خدمة فورى، خدمة ممكن، خدمة مصاري، خدمة Bee.

[image:1:center]