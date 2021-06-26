شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 42 من العاملين بمستشفى الخطاطبة المركزي بالمنوفية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت لجنة من مركز ومدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية ، 33 طبيبا و5 ممرضات، بالإضافة إلى 4 فنيي أشعة، للشؤون القانونية من العاملين بمستشفى الخطاطبة المركزي، لعدم وجودهم في عملهم خلال مرور اللجنة.

وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بيانًا عن الواقعة، وذكرت أنه بمرور مفاجئ ومتابعة ميدانية لنائب رئيس المدينة لبني الجزارة على مستشفى الخطاطبة المركزي، تم إحالة 33 طبيبًا و5 من التمريض و4 فنيي أشعة للتحقيق للغياب، دون إذن، وكذلك مسؤول دفتر الحضور والانصراف للتحقيق، لترك الدفتر دون شطب على حالات الغياب حتي ساعة المرور.