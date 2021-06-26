شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية: بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، انتهاء المديرية من الاستعدادات اللازمة لانطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2021، والتي تنطلق اليوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة تنقسم إلى 3 لجان من المديرية و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات، و143 لجنة من الوحدات البيطرية .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى إنهاء استعدادات الإدارات المختصة بالديوان، والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية من أطباء، وإداريين وعمال، بالإضافة إلى الآلات والأدوات المستخدمة، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والإستعدادات الفنية والإدارية .

وتيسيراً على المواطنين والمربين، أكد مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور اللجان الطبية البيطرية الوقائية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.