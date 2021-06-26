شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها سدان في تنزانيا وجنوب السودان .. تفاصيل مشروعات مصر التنموية في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري مواصلة مصر دعمها لأشقائها من الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالي من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالي من أخطار الفيضانات، مثل التعاون بين مصر وتنزانيا لإنشاء سد «روفينجي».

ووفقا لبيان رسمي أصدرته الوزارة اليوم السبت فقد تم توقيع بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين وزارة المواد المائية والري بمصر ووزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان، والمتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد «واو المتعدد الأغراض» بجنوب السودان ، موضحا ان المشروع يقع على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال وعلى مسافة ٩ كيلومترات جنوب مدينة واو بجنوب السودان ، ويهدف لتوليد ١٠.٤٠ ميجاوات من الكهرباء بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالي ٥٠٠ الف نسمة والاستفادة من المياه في الري التكميلي لحوالي ٣٠ - ٤٠ ألف فدان. حرصا من مصر على العمل على تحقيق التنمية لأهالي دولة جنوب السودان الشقيقة.

وأوضح البيان أن وزارة الموارد المائية والري أعدت الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، والدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.

وأشار البيان إلى أنه تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها والتي تعاونت مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الدراسات المطلوبة.

ولفتت وزارة الري إلى أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية وتسليمها إلى الجانب الجنوب سوداني في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينه «واو» بحضور المسؤولين الحكوميين والفنيين وممثلي المجتمعات المدنية بالولاية وبعض الشركات الاستثمارية تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع.

ووفقا لتقارير وزارة الري تقوم مصر بتقديم منح لدولة جنوب السودان لتنفيذ مشروعات لتطهير حوض بحر الغزال وإنشاء المراسي النهرية، بالإضافة إلى حفر وتجهيز 17 بئرا جوفية، بالإضافة إلي إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه، وتأهيل محطات قياس الهيدرولوجية للمناسيب والتصرفات لنهر النيل الأبيض وفروعه وإنشاء محطة رفع لتوفير المياه للمجتمعات المحرومة بجنوب السودان والتدريب وبناء القدرات .

وأوضحت التقارير أن وزارة الري تنفذ الدراسات والبحوث المتعلقة بإدارة وصيانة وحفظ وتنمية الموارد المائية والبيئية والحياة البرية والنباتية والأنظمة الأيكولوجية والتغيرات المناخية والتغيرات الديموجرافية والمصايد السمكية وغيرها بما يعود بالنفع على شعب جنوب السودان، والاشراف المشترك لإدارة وتشغيل وصيانة محطات قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان، ووضع خطط لإعادة تأهيلها وإنشاء محطات جديدة تساعد في تنفيذ خطط تنمية الموارد المائية.