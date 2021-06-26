شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: حملات توعية لطلاب الدبلومات داخل لجان الامتحان بمخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة ماريان ميلاد، مديرة إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالقليوبية، الزيارات المكثفة لجميع المدارس التي تقام بها امتحانات الدبلومات الفنيه بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات أخر العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حفاظاً على صحة الطلاب بمحافظة القليوبية.

وقال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن إدارة الثقافة الصحية بالمديريه تقوم بتدريب الطلاب على كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة، والتأكيد على إرتداء الطلاب في الإمتحانات باللجان للكمامات،وحث الطلاب على غسل اليدين بأستمرار والتوجيه بتوعية جميع الافراد من ضرورة توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكيد على كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء إجراء الإمتحانات بمدارس المحافظة