شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 حالة غش جديدة بامتحانات 3 كليات في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هانى خميس، عميد كلية الآداب في جامعة الاسكندرية، ضبط 37 حالة غش جديدة، لترتفع الحصيلة منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021 وحتى الآن إلى 140 حالة.

وقال «خميس»– في تصريحات لـ«المصرى اليوم»– إنه أحال الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية، للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان لإقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الإدانة والبراءة، لافتا إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية.

وأوضح أن الامتحانات مستمرة بالكلية حتى منتصف يوليو المقبل بالتخلفات، مشيرا إلى أنه يجرى إجراء الامتحانات وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اتساقا مع خطة الدولة والجامعة في مواجهة والحد من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم التأكيد على مسافة الأمان بين الطلبة بارتداء الكمامات للطلاب والمراقبين.

وأوضح «العميد»، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء وتم تهيئة اللجان لتمكين الطلاب من اداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وفى كلية الزراعة بالشاطبى، قال الدكتور محمد بهى الدين عميد الكلية، أنه تم ضبط 5 حالات غش منذ بدء الامتحانات بالكلية.

وأكد عميد الكلية، أن الكلية تحرص على تهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء تأدية الأمتحانات، وتوفير كافة الخدمات لهم،مشيراً إلى أن 5200 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثانى هذا العام بالكلية، وتم توزيع الامتحانات على 5 فترات داخل 39 لجنة امتحانية، على أن تنتهي الامتحانات في 8 يوليو المقبل.

وأضاف العميد، أن الامتحانات تعقد وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع القائمين على المنظومة، والتى تتضمن تعقيم وتطهير المدرجات، وإلزام جميع القائمين على العملية الإمتحانية، بارتداء الكمامة الطبية،، وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة، وتخصيص لجنة للعزل الصحي بالكلية، فضلا عن تخصيص غرفة عمليات خاصة للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة سير الامتحانات ،وتحديد علامات على بوابة الكلية تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمباني ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وذلك تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكلية.

وفى كلية التربية قال الدكتور أنور فراج، عميد الكلية، أنه تم ضبط 8 حالات غش جديدة لتصل الحصيلة الاجمالية إلى 21 حالة منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021.

وقال «فراج»– في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أنه أحال الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية، للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان لإقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الإدانة والبراءة، لافتا إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية.

وأوضح «العميد»، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء وتم تهيئة اللجان لتمكين الطلاب من أدائها في سهولة ويسر، مشيرا إلى أن الامتحانات بدأت في الكلية يوم 4 يونيو وتستمر حتى 12 يوليو المقبل.

ولفت إلى أن الكلية تنفذ نظاما استحدثته للقضاء على الغش وتلاعب الطلاب من خلال عمل بطاقة تعريفية برقم الجلوس لكل طالب حيث تتضمن البطاقة صورة الطالب ورقم جلوسه وفرقته وشعبته وحالته إذا كان مستجدا أو لا، مشيراً إلى أن النظام الجديد يحظر جلوس طالب مكان زميله على شكل ستيكر يتم لصقه على الخشب .

وقال إنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته في العقوبات المقررة بحق الطلاب المتورطين في الغش حال ضبطهم تقضي بأنه من يثبت متلبساً بالغش يعاقب بالفصل لمدة ترم كامل ومن يخل بنظام الامتحانات يتم إلغاء مادة أو مادتين منه وفقاً لطبيعة وحجم الخطأ الذي ارتكبه الطالب أو الطالبة في الامتحان .