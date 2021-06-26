ارتفاع ملحوظ.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة لمدة أسبوع والعظمى 44 درجة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر؛

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، استمرار الطقس شديد الحرارة لمدة أسبوع، بداية من اليوم السبت حيث تسجل القاهرة 38 درجة.

وأضاف خبراء الهيئة، أن ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته على شمال البلاد بقيم ضغط منخفضة تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ على الوجه البحرى والقاهرة.

وتابع الخبراء: تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 37 و38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب البلاد بين 38 وحتى 44 درجة.

وأشار الخبراء، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة علي شمال البلاد تكون العظمي ما بين ٧٠ : ٩٠ % والصغري تصل إلى ٣٠%.

وأوضح الخبراء أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى الإحساس بالمزيد بحرارة الطقس ليلا ونهارا.