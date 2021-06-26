فيديو|رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية للكونغو الديمقراطية والسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عاد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له إلى أرض الوطن؛ عقب انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت عدة أيام بجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة السودان.

بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال واستعراض حرس الشرف، والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنظيره الكونغولى الفريق أول مبالا موسينسي لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية لكلا البلدين إلى آفاق أرحب.

كما عقد الفريق محمد فريد جلسة مباحثات مع نائبة وزير دفاع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتطلعهما لأن تشهد المرحلة القادمة تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين.

ووقع الجانبان خطاب "نوايا" لتطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع في ضوء عمق الروابط التي تجمع البلدين.

وتوجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى دولة السودان الشقيق حيث التقى خلال الزيارة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة كذلك التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجاوز الأزمات والتحديات خلال المرحلة بما يدعم رؤى القيادات السياسية والعسكرية بالبلدين لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار بالمنطقة، واتفق الجانبان على تعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري المشترك.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وأن القوات المسلحة المصرية تحرص على دعم الجانب السوداني في كافة مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية التي تؤثر تاثيراً مباشراً على المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين.