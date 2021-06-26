لمدة 30 يومًا.. تحويلات مرورية لغلق شارع أحمد سعيد في العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بشارع أحمد سعيد في الوصلة من ميدان تاكي، وحتى شارع الفرنساوي، الأمر الذي يستلزم غلق للشارع لمدة 30 يومًا ليلاً ونهار دون تعطيل للحركة المرورية.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية: اتجاه ميدان الفرنساوي: تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليوناني، فالدوران والعودة ما قبل شارع السرجاني فيميناً شارع سبيل الخازندارة تجاه ميدان الفرنساوي.

تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليوناني، فيميناً شارع سبيل الخازندارة فيساراً شارع السكة البيضاء فيميناً شارع فخري عبدالنور تجاه ميدان العباسية.

والقادم من شارع رمسيس، تحويل حركة المرور يميناً شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش تجاه شارع السرجاني، فيميناً شارع الطرابيشي فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكي.

تحويل حركة المرور يميناً شارع الفرنساوي فيساراً شارع الطرابيشي فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.