خلافات مالية.. كشف ملابسات مشاجرة الأسلحة بعزبة الهجانة عبر "الفيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على "فيس بوك"، بشأن وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة الهجانة بالقاهرة وضبط طرفي المشاجرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تبلغ بما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم.. بالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين كلاً من طرف أول: (7 أشخاص – مقيمين بذات المنطقة)، طرف ثان (13 شخص "3 منهم مصابين بجروح مختلفة") بسبب وجود خلافات مالية بين إثنين من طرف المشاجرة، أدت لحدوث مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها باقي الأطراف وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأسلحة البيضاء وإلقاء الزجاجات الفارغة والألعاب النارية، مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (2 صندوق زجاجات فارغة - عدد 3 سلاح أبيض "ساطور" - عدد 2 شومة)، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.