مأمورية بولاق توقع تاجر حشيش في قبضة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث بولاق الدكرور القبض على عنصر إجرامي، لاتجاره في المواد المخدرة.

كانت تحريات الرائد محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أفادت بقيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد مندور والنقيب أحمد عبد الكريم من ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.