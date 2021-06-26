شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. طلب لمحافظ الإسكندرية لرصف 30 شارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النــائـــــب محمود قاسم، عضو مجلس النواب في الإسكندرية طلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرصف 30 شارع متهالك ويعانى من الحفر والمطبات، في نطاق منطقة كرموز وغيط العنب التابعة لحى غرب.

وقال «قاسم»، في طلبه أنه نظراً لورود العديد من الشكاوى من أهالى منطقة كرموز وغيط العنب، ومنطقة مينا البصل بمنطقة محرم بك من سوء حالة الأسفلت الموجود بها مما يؤثر على تيسير أمورهم المعيشية، في ظل وجود العديد من كبار السن والأطفال بهذه المناطق، مشيرا إلى أنه وجه هيئة مكتبه بهذه المناطق بضرورة الانتقال إلى محل هذه الشكاوى لبحثها ومعاينتها على الطبيعة وحصرها، وبالفعل قامت هيئة مكتبه بحصر كافة هذه الشوارع والتى بلغ عددها 30 شارع، تحتاج إلى رصف بالكامل بمناطق غيط العنب وكرموز.

وشملت الشوارع، حارة القارة وحارة السلامونى وحارة الطماوى وحارة الوطنية وحارة الحماسة وحارة ابو ربيع من مسجد سلطان حتى شارع كمال الدين وشارع الشعراوى من مسجد سلطان حتى شارع كمال الدين وشارع كمال الدين من شارع العمرى وشارع المواردي من شارع النيل وحارة المرزوقي من شارع النيل حتى شارع باب سدره، وشارع العمروسى من شارع النيل حتى شارع باب سدره وحارة الرحاب من شارع النيل حتى شارع باب سدره وحارة الداودى من شارع النيل حتى شارع باب سدرة وشارع الشيخ الجارحى من شارع النيل حتى شارع يوسف الحكيم.

كما شملت الشوارع شارع الحماسة من شارع النيل وشارع المرصفى من شارع باب الملوك وشارع الزمزمى خلف مسجد سلطان وشارع ابن مقلة وشارع الوافى شارع البصال وشارع المصيلحى بغيط العنب وشارع الأمير عمر بغيط الصعيدى، وشارع نصر الدولة من نقطة المفروزة وشارع الأخشيدي وشارع السلطان شاه وشارع الأمان وشارع ابن سهلان وشارع الأمير لؤلؤ.