شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم شديد الحرارة في القاهرة والوجه البحري والصعيد .. درجة الحرارة تصل 42 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة على القاهرة الكبري وأغلب أنحاء الجمهورية وتصل درجات الحرارة اليوم إلى 42 درجة مئوية، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، والذى من المتوقع أن تسود نفس المعدلات خلال حالة الطقس غدًا.

يشير تقرير أخبار الطقس لوجود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء نهارًا، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وترتفع درجات الحرارة في القاهرة اليوم للعظمي من 36 درجة خلال طقس أمس إلى 37 درجة خلال طقس اليوم، كما ترتفع درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم من 31 درجة خلال طقس أمس إلى 32 درجة خلال طقس اليوم.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في مصر لطيفًا خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، بينما يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة غدًا وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، الرياح شمالية غربية أيضًا.

تكون الرياح نشطة على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة واتجاهها شمالية غربية على جميع أنحاء مصر وتتراوح سرعتها بين 13 و17 عقدة.

تكون درجات الحرارة العظمي في مصر اليوم بين42 درجة في أسوان والوادي الجديد وإدفو وأبوسمبل ، وتصل إلى 31 درجة في رفح ومطروح وبلطيم.

وتكون درجات الحرارة في الإسكندرية 32-22، كما تكون درجات الحرارة في القاهرة اليوم 37-24، وأما في باقى المدن فتكون كما يلي: مطروح 31-22، دمنهور 34-22، طنطا 37-24، بورسعيد 32-23، دمياط 32-23، شبين الكوم 37-24، بلطيم 31-21، المنصورة 36-23، السلوم 32-21، السويس 37-22، سيوة 39-24، رفح 31-22، الزقازيق 37-24، الإسماعيلية 37-22 درجة.

وتكون درجات الحرارة غدًا في مدن الجنوب كما يلي: إدفو 42-26، أبوسمبل 42-25، أسوان 42-26، الوادي الجديد 42-26، الأقصر 41-25، قنا 41-25، أسيوط 39-24، سوهاج 40-24، الفيوم 37-22، بني سويف 37-23، المنيا 337-23، شلاتين 36-26، الغردقة 36-26، العريش 32-23، شرم الشيخ 38-26، حلايب 34-28، الطور 33-24 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن المرتفعة جدًا في درجات الحرارة كما يلي: أسوان وأبوسمبل والوادي الجديد وإدفو 43 درجة، و تكون في الأقصر وقنا 42 درجة، وتصل في سوهاج إلي 41 درجة في سوهاج، بينما تكون 40 درجة في شرم الشيخ وسيوة وأسيوط.