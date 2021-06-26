شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مشتركة للتثقيف الصحي ومؤسسة الشجرة للتوعية بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت ادرة التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة حملتها للتوعية بلقاح كورونا وحث المواطنين على التسجيب بتلقى اللقاح في مواجهة كورنا.. حيث شاركت في المبادرة التي تنظمها مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالعريش ( احدى مؤسسات العمل الأهلى ) لنظافة شاطىء العريش بمناسبة اليوم العالمى للبيئة في التوعية بلقاح كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة ومحمد سعيد تمساح رئيس مجلس ادارة مؤسسة الشجرة للتنمية والفن .

وقال فتحى عثمان في الندوة التي أقيمت على شاطىء البحر بالعريش أنه تم تطعيم أكثر من 7000 شخصا بلقاح فيروس كورونا دون حدوث أعراض جانبية غير متوقعة، وأن جميع الأعراض الجانبية التي تحدث هي أعراض متوقعة بنسبة من بسيطة إلى متوسطة.. مؤكدا أن اللقاح فرصة حقيقية للوقاية من أعراض فيروس_كورونا.. حيث أثبت فاعليته بنسبة 86 %، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99 %.. كما وصلت قدرة منعه لحدوث اصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100 % .

وأضاف عبدالغفار شعلان مراقب عام الثقافة الصحية بادرة العريش أن التسجيل متاح خلال فترات العمل بمركز التطعيم يوميًا.. بما في ذلك من عطلات رسمية.. لافتا إلى وجود 3 مراكز للتطعيم على مستوى المحافظة في كل من: العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

ومن جانبه.. ثمن محمد سعيد تمساح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشجرة للتنمية والفن وسيد العدل المدير التنفيذى للمبادرة جهود مديرية الصحة وادارة التثقيف والاعلام الصحى في مواجهة كورونا وتوعية المواطنين بمخاطرها، وأهمية الحصول على اللقاح للوقاية منها وتفادى مخاطرها .