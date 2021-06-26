شكرا لقرائتكم خبر عن سكان الـ 800 فدان في أكتوبر الجديدة يناشدون مدبولي سرعة التدخل لحل مشاكل المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب والاستياء من جانب المواطنين المقيمين بمشروع الإسكان الاجتماعي منطقة 800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك بسبب مطالبة جهاز المدينة المواطنين بدفع تكلفة تنفيذ الصواعد الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وهي سابقة لم تحدث من قبل في المدن الجديدة، على حد قولهم.

وأكد المواطنون بمنطقة 800 فدان، والتى تضم 4 قطاعات سكنية، بعدد وحدات سكنية تزيد على 40 ألف وحدة، أن هناك حالة تعنت من جانب جهاز المدينة، بسبب الإجراءات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، مشيرين إلى أنه طبقا للعقد المبرم الخاص بالوحدات السكنية، فإن الوحدات تسلم كاملة المرافق، وهو ما لم يحدث.

وناشد المواطنون في رسالة موجهة لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، «نحن سكان مدينة أكتوبر الجديدة الـ ٨٠٠ فدان جميع القطاعات أ. ب. ج. د، تذليل العقبات التي تعوق جهاز أكتوبر الجديدة في تنفيذ أوامر القيادة السياسية، بربط المدن الجديدة بشبكة اتصالات وطرق وتمهيدها لتكون بيئة صحية وحاضنة للسكان، حيث إن الوضع الحالي مأساوي، بدءا من التأخر في التسليم، ووصولا إلى الإهمال الجسيم من الجهاز بحق الذين تسلموا وحداتهم وسكنوا في المدينة بالفعل.

وتابع المواطنون في رسالتهم، "نحن ملاك الوحدات السكنية بمنطقة 800 فدان، هناك عدة أمور تعد عامل طرد وغير جاذب للسكان من بينها، عدم قيام الجهاز بدوره المنوط به لتوفير سبل المعيشة للمواطنين، وتعمد تهميش الخدمات، التى أهمها عدم فتح الوحدات الصحية الخاصة بالمنطقة حتى الآن، وأيضا عدم وجود سيارات للإسعاف أو مطافئ أو مركز للشرطة، بجانب ترك العمارات بساكنيها دون الاهتمام بالمرافق الأساسية، وانقطاع المياه بشكل مستمر، وزيادة الرسوم المقررة على الوحدات السكنية لتركيب الغاز، مما يعد سببا رئيسيا من عزوف المواطنين خوفا على أسرهم من الشكل الطارد للسكن والإقامة بالمدينة التي أصبحت أشبه بمدينة أشباح كثرت فيها الحوادث والأدخنة المنبعثة من حرائق القمامة، والمصانع المجاورة للمنطقة، خاصة مصانع السيراميك.

وأوضحت الرسالة إلى أن الجهاز وضع صورة غير حقيقية أمام سيادتكم والإعلام والجماهير للتصدير بأن المدينة جاهزة لاستقبال المواطنين، حيث قام بإظهار عدد من العمارات في قطاع أ في أول المشروع الشوارع الرئيسة ممهده الطرق ومنظمة ويغلب عليها الطابع الجمالي في التقسيمات واللاند سكيب، بينما باقي المواقع، والتى تمثل أكثر من 70% مهملة، بالإضافة للمشكلة الأكبر والخاصة بعدم وجود مواصلات مباشرة من المدينة لمنطقة وسط القاهرة، وهو ما يسبب عائقا كبيرا للعاملين داخل القاهرة، ويكبدهم أموالا كثيرة في عملية التنقل اليومية.

كان جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أصدر بيانا الأسبوع الماضي، خاصا بإجراءات التعاقد على الغاز بمشروع الإسكان الاجتماعي، أكد فيه أن تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى، يتم وفقاً للبروتوكول مبرم بين صندوق الإسكان الاجتماعي والشركة القابضة للغازات إيجاس، ينص على تحمل مالك الوحدة قيمة الشبكة الأرضية قبل توصيل الخدمة.

وأضاف الجهاز خلال بيان، أنه حرصاً على توصيل الخدمة للمواطنين تم مخاطبة السلطة المختصة بالقيمة الواردة من شركة الغاز، لتنفيذ الصواعد، وتمت الموافقة على قيام الجهاز بسدادها بشرط استرداد القيمة من العميل قبل توصيل الخدمة.