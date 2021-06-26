شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم تبدأ تصحيح وتقدير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية تبدأ اليوم السبت 26/6/2021 وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين لتقدير الدرجات بجميع النوعيات حوالى 50 ألف عضو.

وأوضحت الوزارة أنه بلغت عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 24 لجنة، كما بلغت عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 23 لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 39 مركزا.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/6/2021 وانتهت يوم الخميس الموافق 17/6/2021 بالنسبة للامتحانات العملية والمعملية، وبالنسبة للامتحانات التحريرية انطلقت السبت 19/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أنه يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب وطالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.