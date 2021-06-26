شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البابا أشيلاوس البطريرك الثامن عشر فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الكنيسة الأثوذكسية اليوم السبت، 19 بؤونة الموافق 25 يونيو، ذكرى رحيل البابا أشيلاوس البطريرك الثامن عشر، عام 312 م، حيث كان قسا في كنيسة الإسكندرية.

وحينما نال البابا بطرس الأول خاتم الشهداء إكليل الشهادة اتفق المؤمنون بالإسكندرية وجمعوا الأساقفة ورسموا أرشيلاوس القس بطريركا عوضا عنه كما كان قد أوصى قبل رحيله.

وجلس البابا أشيلاوس البطريرك الثامن عشر على الكرسى البطريركى فى 19 كيهك سنة 28 ش الموافق 24 ديسمبر سنة 311 م، وتقدم إليه جماعة من الشعب وطلبوا منه قبول أريوس فقبل سؤالهم ورسمه شماسا، ولما قبله وخالف وصية أبيه بطرس لم يقم على الكرسى سوى 6 شهور قبل رحيله.