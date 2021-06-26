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تعرف على البابا أشيلاوس البطريرك الثامن عشر فى ذكرى رحيله

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القاهرة - سامية سيد - تحيى الكنيسة الأثوذكسية اليوم السبت، 19 بؤونة الموافق 25 يونيو، ذكرى رحيل البابا أشيلاوس البطريرك الثامن عشر،  عام 312 م، حيث كان قسا في كنيسة الإسكندرية.

وحينما نال البابا بطرس الأول خاتم الشهداء إكليل الشهادة اتفق المؤمنون بالإسكندرية وجمعوا الأساقفة ورسموا أرشيلاوس القس بطريركا عوضا عنه كما كان قد أوصى قبل رحيله.

وجلس البابا أشيلاوس البطريرك الثامن عشر على الكرسى البطريركى فى 19 كيهك سنة 28 ش الموافق 24 ديسمبر سنة 311 م، وتقدم إليه جماعة من الشعب وطلبوا منه قبول أريوس فقبل سؤالهم ورسمه شماسا، ولما قبله وخالف وصية أبيه بطرس لم يقم على الكرسى سوى 6 شهور قبل رحيله.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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