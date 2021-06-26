شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قصر العينى الفرنساوى: انتظام إجراء الجراحة وتشغيل المعامل لغير مصابى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، انتظام إجراء العمليات الجراحية وتشغيل المعامل والأشعة للمرضى العاديين أصحاب الأمراض من التخصصات الأخرى غير مصابى فيروس كورونا، موضحا أن المستشفى تواصل استقبال المرضى من مختلف التخصصات لتقديم الخدمات الطبية.

وأضاف الدكتور عمرو الحديدي فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المستشفى الفرنساوى بدأت فى استقبال المرضى العاديين مع استمرار استقبال حالات كورونا ولكن تم تحديد دور واحد لهم بالمستشفى كعزل مع تخصيص مسار محدد لمصابى فيروس كورونا بحيث لا يتلاقى أصحاب الأمراض العادية والعمليات الجراحية مع مصابى كورونا .

وتابع مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى ، أنه فى سبيل الحرص على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين تم إعادة تشغيل قصر الفرنساوى مرة أخرى وذلك بعد تراجع نسب الإصابة من فيروس كورونا وانكسار الموجة ، وبالتالى أصبح لدينا إمكانية فى تقديم الخدمات الطبية لمرضى كورونا بالتوازى مع استقبال المرضى العاديين .

وأكد الدكتور عمرو الحديدي، أن المستشفى تجرى أعمال تعقيم بصورة دورية لكافة المداخل والمخارج والعيادات الخارجية وغرف العمليات، وذلك ضمن خطة الجامعة والمستشفيات الجامعية الوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى .