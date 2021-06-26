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%73 من القراء يتوقعون قضاء المحفظة النقدية بالمترو على طوابير شبابيك الحجز

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تقضى المحفظة النقدية بالمترو البديلة للتذاكر الورقية على طابور الانتظار أمام شبابيك الحجز؟"، توقع غالبية القراء قضاء المحفظة النقدية بالمترو البديلة للتذاكر الورقية على طابور الانتظار أمام شبابيك الحجز.


القراء يتوقعون قضاء المحفظة النقدية بالمترو على طوابير شبابيك الحجز

 

وتوقع 73% من القراء قضاء المحفظة النقدية بالمترو البديلة للتذاكر الورقية على طابور الانتظار أمام شبابيك الحجز، بينما توقع 27% من القراء استمرار طابور الحجز.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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