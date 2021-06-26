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شكرا لقرائتكم خبر عن %73 من القراء يتوقعون قضاء المحفظة النقدية بالمترو على طوابير شبابيك الحجز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تقضى المحفظة النقدية بالمترو البديلة للتذاكر الورقية على طابور الانتظار أمام شبابيك الحجز؟"، توقع غالبية القراء قضاء المحفظة النقدية بالمترو البديلة للتذاكر الورقية على طابور الانتظار أمام شبابيك الحجز.
القراء يتوقعون قضاء المحفظة النقدية بالمترو على طوابير شبابيك الحجز
وتوقع 73% من القراء قضاء المحفظة النقدية بالمترو البديلة للتذاكر الورقية على طابور الانتظار أمام شبابيك الحجز، بينما توقع 27% من القراء استمرار طابور الحجز.