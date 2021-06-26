وتوقع 73% من القراء قضاء المحفظة النقدية بالمترو البديلة للتذاكر الورقية على طابور الانتظار أمام شبابيك الحجز، بينما توقع 27% من القراء استمرار طابور الحجز.

شكرا لقرائتكم خبر عن %73 من القراء يتوقعون قضاء المحفظة النقدية بالمترو على طوابير شبابيك الحجز والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012