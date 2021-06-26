شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لتوصيل شكوتك.. محافظة الجيزة تتيح خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد طرق توصيل الشكاوى التى أتاحتها محافظة الجيزة، للتواصل مع المواطنين وتلقى البلاغات والشكاوى، للتعامل الفورى معها خاصة فى الحالات الطارئة مثل مشاكل المياه او الصرف الصحى او الكهرباء بالإضافة إلى الشكاوى الأخرى.

ويعرض الخليج 365 طرق التواصل مع محافظة الجيزة وتقديم الشكاوى..



1_ يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2_ يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام ( 01016050453 – 01030113022) .

3_ هناك ايضا 4 خطوط ارضية وهى ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ) .

4 _ يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

يذذكر أن محافظة الجيزة تلقت 2119 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضى تمت الإستجابة الى 2112 بلاغا وشكوي منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة، اما الشكاوى المتبقية التى لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بطلبات رصف شوارع سيتم إدراجها فى فى خطط الرصف المقبلة للاستجابة لمطالب المواطنين .