شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على جائزة الإبداع التعبيرى للغة العربية لعام 2021 من اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التعليم العالى واللجنة الوطنية لليونسكو برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تلقى طلبات الترشح لجائزة بيان للإبداع التعبيرى باللغة العربية لعام 2021 ، والذى من المقرر أن يستمر حتى 30 يونيو الجارى.

وفيما يلى يرصد الخليج 365 8 شروط جوهرية الحصول على الجائزة:

1- أن يكون المرشح طالبا من جنسية دولة غير عربية.

2 - لا تكون اللغة العربية لغته الأولى.

3 -أن يتم ترشيح العمل عبر المؤسسة التربوية التي يدرس فيها الطالب.

4 - ألا ترشح المؤسسة التربوية إلا عملا واحدا فقط.

5 - ألا يتجاوز الفيديو الإلقائي 3 دقائق لفئة الأطفال، و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق لفئة الشباب.

6 - أن يتم إخراج الفيديو إخراجا فنيا إبداعيا .

7 -ألا يكون قد نشر أو تم ترشيحه لمسابقة أخرى

8 -أن يكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حرّره الطالب.



وتأتى هذه الجائزة ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للّغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال إلقاء تعبيري ينجزه الطالب عبر مقطع فيديو قصير مخرجا إخراجا فنيا إبداعيا، مستندا إلى نص حرره باللغة العربية الفصحى (شعر، أو نثر، أو مقال، أو قصة قصيرة).



ويجب أن تكون الأعمال المرشحة فى أحد الموضوعات التالية: التعلم بعد الجائحة، الوقاية خير من العلاج، التنوع الثقافي، التكنولوجيا والمستقبل، ويتم منح الجائزة لثلاثة فائزين من كل فئة من الفئات العمرية المختلفة ( الأطفال، والفتيان والفتيات، والشباب)، حيث يحصل كل فائز من فئة الشباب على ألفي دولار أمريكي، ومن فئة الفتيان والفتيات على ألف وخمسمائة دولار، ومن فئة الأطفال على ألف دولار، فضلاً عن منح الفائزين شهادات تقديرية من الإيسيسكو.