شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المحفظة النقدية البديلة لتذاكر المترو الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة المترو ما يسمى بالمحفظة النقدية أو الكارت الذكى المشحون بمبالغ مالية لاستخدامها خلال استقلال خطوط المترو، وذلك كبديل للتذاكر الورقية التي يستخدمها ركاب الرحلة الواحدة، ويعرض الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن هذه المحافظ النقدية فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

ما هى المحافظ النقدية؟

المحافظ النقدية يتم شحنها على الكارت الذكى والاستفادة واستخراج المحافظ النقدية يتطلب أولا شراء كارت ذكى.

رسوم استخراج الكارت الذكى؟

رسوم استخراج الكارت الذكى لأول مرة تبلغ 25 جنيها.

القيمة التى يتم شحن بها المحافظ النقدية؟

المحافظ النقدية التي يتم شحنها على الكارت الذكى تم مضاعفة قيمتها وتكون فئات 20 جنيها ومضاعفتها حتى 400 جنيه.

شكل المحافظ النقدية؟

المحافظ النقدية عبارة عن قيمة مجموعة تذاكر يتم شحنها على الكارت الذكى لاستخدامها في عبور بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية.

من له حق استخدامها؟

الكارت الذكى الذى تشحن عليه المحافظ النقدية يكون لحامله (بدون اسم) ويمكن استخدامه لأكثر من شخص، كما أناستعمال الكارت غیر مرتبط بمدة محددة ويمكن شحن بمحافظ نقدية نفس الكارت عدة مرات في حالة عدم تلف الكارت، كما يمكن شراء الكارت الشحون من جميع محطات المترو.

الهدف من المحافظ النقدية؟

الهدف من المحافظ النقدية تخفيف الزحام أمام شبابيك الحجز بمحطات المترو والتيسير على الراكب.