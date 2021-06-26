شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من مخدر الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من تنزانيا الأستاذ أحمد سيد إبراهيم رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من إيمان موسى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم فتبين وجود 13 قطعة من مخدر الحشيش بوزن 80 جراما مخبأة فى كيس الشاى داخل حقائبه .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 91 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.