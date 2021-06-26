شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات هيئة الصرف لخدمة المنظومة الزراعية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى هيئة الصرف العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لخدمة المنظومة الزراعية.

وفى التقرير التالى نرصد مشروعات الصرف الزراعى التى تنفذها هيئة الصرف.

1- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف مليون م3/ يوم .

2- يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.60 مليون م3/ يوم .

3- يتم تنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6 مليون م3/ يوم.

4- يتم تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل المشروع توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر .

5- يتم إنشاء 3 قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش .

6- يتم إنشاء محطتى رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية– محطة شادر عزام) ، وإنشاء 7 كبارى ، و6 سحارات ، و2 بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، و 36 من الأعمال التكميلية ( بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ).

7- مصرف بحر البقر أحد المصارف الرئيسية الكبرى بشرق الدلتا و ينتهي صرفه علي بحيرة المنزلة ، ويمتد بطول 106.50 كيلومتر ، ويخدم زمام يزيد عن 800 ألف فدان ، ويستقبل مياه الصرف الزراعى من 16 مصرف رئيسى أهمها مصرفى بلبيس والقليوبية الرئيسى .

8- جارى تنفيذ مشروع لتطوير منظومة الصرف الزراعى بمشروع وادي الصعايدة (مشروع شباب الخريجين) ، والممتد على زمام 35 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمركز ادفو بمحافظة أسوان .

10- جارى تنفيذ عملية لتوسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول 1 كيلو متر في المسافة من محطة طرد المكس حتى الكيلو 1 عند المصب ، بنسبة تنفيذ تصل حالياً الى 90%.