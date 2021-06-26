شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المدارس الرسمية لغات المتميزة بالجيزة × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة بمدارس محافظة الجيزة الرسمية لغات المتميزة، والتي يتم التقديم إليها الكترونيا حتى نهاية الشهر الجارى، ثم يتم تسليم الملفات للمدرسة عقب ظهور نتيجة القبول ويشمل الملف " أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر) ، بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن".

1. قطاع 6 أكتوبر أ : (6 اكتوبر المتميزة - النموذجية للصداقة المصرية الصينية المتميزة )

2. قطاع 6 أكتوبر ب : ( الحى الثانى المتميزة - الحى الخامس المتكامل المتميزة ).

3. العمرانية : مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات.

4. جنوب : النهضة الرسمية المتميزة للغات.

5. بولاق : عمر سليمان المتميزة للغات.

6. يتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبار محافظة الجيزة مربع سكنى واحد.