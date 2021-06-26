شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: مصر خالية من العشوائيات خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن مصر خالية من العشوائيات خلال شهرين، والتى تكلفت 40 مليار جنيه، مضيفا أن مشروع تطوير العشوائيات فى مصر القديمة جاهزة للافتتاح.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى، أن مشروع الأسمرات كلف 3.5 مليار جنيه وعدد المستفيدين حوالى 100 ألف نسمة، ومشروع روضة السيدة 330 مليون جنيه وعدد المستفيدين 816 أسرة، بالإضافة إلى أنه يتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين شاملة الأثاث.

وتابعع أن 240 ألف أسرة استفادوا من المشروعات التى تم تسليمها، وهناك 315 مليار جنيه لعلاج 160 ألف فدان غير مخصص هيستفيد حوالى 22 مليون مواطن خلال العشر سنوات الماضية.

وكان المهندس خالد صديق، علق على صورتين تم تداولهما لمنطقة "بطن البقرة" قبل وبعد التطوير، قائلا: "الفرق كبير بين الصورتين، وأهم فرق بينهم هو الزغروطة"، مشيرًا إلى أن ذلك النجاح ينسب لمحافظة القاهرة، وكلمة "زغروطة" تؤكد اقتناع الناس أنهم سيتم نقلهم للأفضل والأنسب الأجمل.

وأضاف: "كان هناك مناطق كثيرة تشبه منطقة بطن البقرة، ولكن تمكنت الدولة من مواجهة العشوائية بها، وهى حكاية سهل أن نحكيها، ولكن خلفها مجهود وعمل كبير، وأطلب من الناس التى تشكك فى الصور التى تم تداولها، أن يذهبوا بأنفسهم ويتحدثون مع الناس ويأخذون رأيهم فى التبديل الذى حدث لهم".