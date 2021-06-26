شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية الإكليريكية تعلن بدء قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٢

ويبدأ تقديم طلبات الالتحاق اعتبارًا من أول يوليو المقبل وحتى منتصف شهر أغسطس.

وجاءت أهم شروط القبول، الحصول على مؤهل جامعي، وألا يزيد سن المتقدم عن ٣٠ عاما، مع تذكية الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التي ينتمي إليها المتقدم للالتحاق للكلية.

يأتي ذلك بإشراف الأنبا بيجول، رئيس دير السيدة العذراء مريم العامر بجبل قسقام بأسيوط (المحرق)، والراهب القس ارساني المحرقي، وكيل الكلية الاكليريكية بالمحرق.