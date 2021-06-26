شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلي 2892 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء إلى 2892 حالة شفاء على مستوي المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 527 حالة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل عدد 11 حالة شفاء جديدة ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2852 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 210 حالات منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 8 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و40 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.