شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: انشاء مصنع زيت الزيتون في منطقة الخفجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تشكيل لجنة لمعاينة موقع انشاء مصنع لانتاج زيت الزيتون في منطقة الخفجة بمركز نخل بوسط سيناء.

من جانبه قال أشرف عليوة، مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة، إن احدي الشركات تقدمت للمحافظة بمشروع إنشاء مصنع لانتاج زيت الزيتون في منطقة وسط سيناء، على مساحة 10 آلاف متر مكعب.

وأضاف عليوة، أن المصنع بتكلفة استثمارية تبلغ 7.6 مليون جنيه، حيث سيوفر 10 فرص عمل، وتبلغ طاقته الانتاجية 70 طن/اليوم، لافتًا إلى احتياج المنطقة للمشروع حيث يوجد حوالي 960 فدان من الزيتون بنخل.