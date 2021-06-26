الأحد.. بيت الشعر يحتفي بالشاعر محمود نسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - ​

يقيم بيت الشعر العربي "ببيت الست وسيلة"، خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد 27 يونيو، ليلة خاصة عن الشاعر والمسرحي والأكاديمي الراحل الدكتور محمود نسيم.

يشارك في الأمسية الشعراء الكبار الدكتور حسن طلب، وشعبان يوسف، والدكتور شوكت المصري، والدكتور أحمد بلبولة، علي منصور، السماح عبدالله.

جدير بالذكر أن الشاعر الراحل غادر عالمنا في أبريل الماضي، تاركًا بصمة مهمة وإرثًا شعريًا جميلًا، فالراحل يعد أحد أهم شعراء السبعينات، ومن المسرحيين المتخصصين، إضافة إلى خلقه الرفيع وثقافته الجمه.

ويسبق الأمسية، وفي الخامسة مساء نفس اليوم، ورشة شعراء جامعات مصر، ومناقشات متعددة وثرية حول القصيدة في الأدب العربي.