رئيس "الأسقفية" يفتتح مركز صِلة الثقافي بالكنيسة الأسقفية بالمعادى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

افتتح دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مركز صلة الثقافي بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، إذ بدأ نشاط المركز بحفل عزف على العود من فرقة مايكل أنسي الموسيقية مشروع "حالة عود" من خلال تقديم ثماني مؤلفات يحكوا مزيج من المشاعر الإنسانية.

وأعرب المطران سامي عن سعادته بدعوة الكنيسة الأسقفية بالمعادي له لحضور هذا الحفل الموسيقي، قائلًا: "مركز صِلة يعمل على تكوين صلات حقيقية بين مختلف أطياف المجتمع ووسيلة لتقريب وجهات النظر من خلال الفن كداعم لخلق نسيج من المحبة والتسامح والقبول لإننا وإن كنا مختلفين فإننا فى النهاية بشر نسعى للتفاهم والتعاون".