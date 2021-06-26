إحباط تهريب كمية من الحشيش داخل أكياس شاي مع راكب قادم من تنزانيا بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، أخفاها راكب مصري داخل أكياس شاي، فور وصوله من تنزانيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من تنزانيا، اشتبه أحمد إبراهيم رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من إيمان موسى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم، تبين وجود 13 قطعة من مخدر الحشيش بوزن 80 جرامًا، مخبأة في كيس الشاي داخل حقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.