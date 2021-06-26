شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 3 جثث لسيدات من أسفل العقار المنهار في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، من انتشال 3 جثث لسيدات من أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار، فيما لا يزال البحث مستمر عن سيدة أخرى مفقودة.

كان عقار قديم مكون من 5 طوابق انهار جزئيا، عصر اليوم الجمعة، بشارع مرسي بدر، والمعروف بـ «عقار المحاريث والهندسة» بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية.

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من انقاذ ٤ من قاطني العقار، بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عاما، جرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

وقال رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

وانتقل كل من الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث.