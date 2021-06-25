شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: المجتمع الدولي أكد على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مؤتمر برلين 2 تضمن حضور عدد كبير من الدول المؤثرة، وكان الهدف منه تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار «شكري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إلى أن هناك أطرًا تم دعمها ومنها ضرورة عقد الانتخابات التشريعية في موعدها، وخروج المرتزقة من كل الأراضي الليبية، لافتا إلى أنه كان هناك توافق دولي واسع لدعم الوضع في ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية أن المجتمع الدولي أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.