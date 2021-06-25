شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل إثيوبيا في ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مبدأ الدولة المصرية في قضية سد النهضة ثابت وواضح، وهو الوصول لاتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشغيل السد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن مصر أبدت قدرا هائلا من المرونة، ولكنها قوبلت بتعنت ومماطلة من الجانب الإثيوبي.
وأوضح «غانم» أن هناك تناقضًا في تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بخصوص السد، منوها أن إثيوبيا تروج أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وحل أزمة الكهرباء لدى الشعب الإثيوبي.
وتابع: «إحنا مش ضد التنمية في إثيوبيا ولكن إزاي المسؤولين بيتكلموا عن إنتاج السد للكهرباء وبعدين يقولوا نصدر الكهرباء للخارج»، منوها أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون هذا السد في إطار الدعاية ويضحكون على الشعب الإثيوبي.