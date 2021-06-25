شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل إثيوبيا في ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مبدأ الدولة المصرية في قضية سد النهضة ثابت وواضح، وهو الوصول لاتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشغيل السد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن مصر أبدت قدرا هائلا من المرونة، ولكنها قوبلت بتعنت ومماطلة من الجانب الإثيوبي.

وأوضح «غانم» أن هناك تناقضًا في تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بخصوص السد، منوها أن إثيوبيا تروج أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وحل أزمة الكهرباء لدى الشعب الإثيوبي.

وتابع: «إحنا مش ضد التنمية في إثيوبيا ولكن إزاي المسؤولين بيتكلموا عن إنتاج السد للكهرباء وبعدين يقولوا نصدر الكهرباء للخارج»، منوها أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون هذا السد في إطار الدعاية ويضحكون على الشعب الإثيوبي.

