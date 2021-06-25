شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة جنوب الوادي : كرامات الصوفية موجودة حتى لو أنكرناها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب، إن الأكاديمي إما أن يكون أسيرا لأكاديميته ولا يخرج إلى الناس ولا يرتبط بالجمهور وإما أن يكون واحدا من الناس مع الموضوعية في التناول، وكل الأدباء كانوا يعملون أكاديميين.

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر قناة Ten، أنه كان يحضر مع والده المجالس الصوفية، وحفظ ديوانا شعريا قبل دخوله التعليم في صغره.

وتابع نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب، أن كتابه عن الخضر ولد من خلال السيرة الهلالية، قائلا: «الخضر موجود عند العرب حتى ذهبت إلى ألمانيا وفوجئت بقصيدة للخضر لشاعر ألماني ويتحدث عن الخضر الخالد الشاب الوسيم، والذى يحاول أن يزرع الخضرة في الصحراء».

وأكمل نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب، أن شخصية الخضر موجودة في الأدب التركي والهندي والألماني والفرنسي، والخضر مرتبط بالشباب والسعادة، كما أن الإنسان يبحث عن الشباب والخلود، قائلا: «في الصعيد إذا جاء شحاذ كانت والدتي تطلب إعطاءه ربما يكون الخضر، كما أن كرامات الصوفية موجودة حتى لو أنكرناها».

وأكد الدكتور محمد أبوالفضل بدران أن كل أمة عندها شيء من العجائب، كما أن الإنسان يفقد سلامه النفسي عندما يفقد حياله، موضحاً أنه عندما كان يدرس في جامعة ألمانية عن العجائب والكرامات، وجاءته فتاة حكت له قصة عن بحثها عن خاتم يجلب الكرامات وغيرها.

وتابع بدران أن كل أديب ناقد والشاعر أول من ينقد قصيدته، كما أن كل شاعر يحاول أن يصل إلى أجمل قصيدة لديه ويظل طوال حياته يحاول ذلك، وإذا أخبرنا أن قصيدته هي أجمل القصائد فلماذا يكتب غيرها.