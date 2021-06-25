شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المواطنين على شواطئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبال المواطنين عليها من بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في ظل توافد مئات الرحلات الداخلية من المحافظات المختلفة على بورسعيد.

وأعلن مؤجرو الشماسي والكافتيريات المطلة على الشاطئ عن تخفيضات بحيث يتراوح سعر 5 كراسي ومنضدة وشمسية بين 20 جنيهًا إلى 100 جنيه، وذلك حسب النظافة والخدمات المقدمة للمصطافين على الشاطئ.

وقضى المصطافون أوقاتهم في ممارسة الألعاب الشاطئية والاستمتاع بنسيم البحر، وكذلك الاستمتاع بالحفلات التي نظمها أصحاب الكافتيريات المطلة على الشاطئ بمشاركة فرق الفنون الشعبية والسمسمية.

ونشرت إدارة شاطئ بورسعيد، برئاسة طارق عثمان، 60 منقذًا بطول الشواطئ، فضلًا عن شن حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بطول الشاطئ والكافتيريات المطلة عليه.